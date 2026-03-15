Snowboard | doppia Coppa del mondo per Maurizio Bormolini

Da sondriotoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Bormolini ha conquistato due vittorie nella Coppa del mondo di snowboard a Val St. come confermato dalle competizioni di ieri sulle nevi canadesi. La sua performance ha permesso di ottenere risultati significativi in questa serie di gare. I successi si sono verificati in due diverse tappe, sottolineando la continuità del suo rendimento nel circuito internazionale.

Il livignasco è già certo di vincere la sfera di cristallo per quanto riguarda la classifica generale e quella di specialità del gigante parallelo Vincere è difficile, a tutti i livelli, ma ripetersi è ancora più dura: non, però, per Maurizio Bormolini che ieri sulle nevi canadesi di Val St.Come ha festeggiato il successo della Coppa del mondo generale e di quella di slalom gigante parallelo di snowboard, trofei già conquistati nella passata stagione. Ieri si è disputato uno slalom gigante parallelo, vinto dalla svizzero Dario Caviezel, con l'italiano Edwin Coratti secondo. Maurizio Bormolini è stato eliminato ai quarti di finale proprio dall'elvetico e ha chiuso in quinta posizione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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