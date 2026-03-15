Sledge hockey la medaglia d’oro va agli Stati Uniti che stendono il Canada

Gli Stati Uniti hanno vinto la medaglia d’oro nel torneo di sledge hockey ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026, battendo il Canada nella finale. La partita si è disputata oggi e ha concluso la competizione per il massimo riconoscimento in questa disciplina. La finale ha visto gli americani prevalere sui canadesi, confermando il risultato ottenuto anche ai Giochi Olimpici di poche settimane fa.

L’ultima medaglia d’oro dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 va agli Stati Uniti. Il torneo di sledge hockey oggi, infatti, aveva in programma la Finale per la medaglia d’oro tra Stati Uniti e Canada, esattamente come avvenuto per i Giochi Olimpici conclusi qualche settimana fa. Andiamo a vedere, quindi, come sono andate le cose nell’atto conclusivo disputato alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena. STATI UNITI – CANADA 6-2 Gli Stati Uniti passano subito a condurre nel punteggio grazie alla rete di Wallace dopo 8:35 minuti di gioco. Il Canada si riporta subito in partita con Hickey che, al 16:45 realizza la rete dell’1-1. Si passa al secondo periodo e gli statunitensi tornano in vantaggio con la rete del 2-1 messa a segno da Beasley al 21:25. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sledge hockey, la medaglia d’oro va agli Stati Uniti che stendono il Canada Articoli correlati Hockey, agli Usa l'ultimo oro olimpico. Trump: «Che partita» | Il Canada e l'incubo Stati Uniti: 2 finali perse ai supplementari(Gianni Santucci) Ma chi glielo doveva dire, agli allegri tifosi canadesi, arrivati da Montreal e da Vancouver coi loro casacconi rossi, loro che... Hockey, l'ultimo oro delle Olimpiadi agli Stati Uniti: Canada battuto all'overtime. Trump: «Hanno vinto, che partita»Il presidente americano, Donald Trump, si è congratulato sul social Truth con la squadra statunitense di hockey che ha vinto la medaglia d'oro alle... Approfondimenti e contenuti su Stati Uniti Temi più discussi: Sledge hockey, esordio difficile per l’Italia alle Paralimpiadi. Gli USA battono nettamente gli azzurri; Le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: gli aggiornamenti in tempo reale; Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari 12 marzo, tv, streaming, italiani in gara; Paralimpiadi Milano Cortina 2026, le gare di oggi: gigante femminile, curling e hockey. Hockey, gli Stati Uniti battono 2-1 il Canada ai supplementari e vincono la medaglia d'oroGli Stati Uniti spezzano la maledizione e vincono la medaglia d'oro di hockey su ghiaccio maschile. Nel derby nordamericano, la Nazionale a stelle e strisce ha sconfitto 2-1 il ... ilmattino.it Milano Cortina: Stati Uniti oro nell'hockey, Canada battuto al golden golGli Stati Uniti vincono la medaglia d'oro dell'hockey maschile. In una Arena Santa Giulia gremita sugli spalti, gli americani battono al golden gol il Canada 2-1, dopo che nei tempi regolamentari la ... ansa.it I colloqui di pace tra Ucraina e Russia, guidati dagli Stati Uniti, erano in corso negli Emirati Arabi Uniti, ma sono stati sospesi a causa della guerra in Iran #EuropeNews x.com Tra le conseguenze dell’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran, con la prospettiva di un’escalation militare devastante per il Vicino Oriente e non solo, si collocano e suscitano interrogativi anche quelle sul grado di vulnerabilità dell’Africa ai conflitti esterni. I rinc facebook