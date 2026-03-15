La nazionale italiana di sledge hockey ha vinto contro la Germania con un punteggio di 5-2 all’Arena Santa Giulia, assicurandosi la quinta posizione alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La partita si è svolta ieri, con gli atleti italiani che hanno dato dimostrazione di abilità e determinazione nel match conclusivo del torneo.

La Nazionale italiana di sledge hockey ha conquistato la quinta piazza alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, battendo la Germania per 5-2 all’Arena Santa Giulia. La vittoria è stata siglata da doppiette decisivei di Nikko Landeros e Gianluigi Rosa, confermando un cammino positivo durato dieci giorni. L’esito del match per il piazzamento non lascia spazio a dubbi: gli azzurri hanno dimostrato carattere agonistico reagendo al gol iniziale della squadra tedesca. Il risultato finale segna una chiusura soddisfacente per i padroni di casa, che possono guardare al torneo con orgoglio. Domani, 15 marzo, si giocheranno le finali per le medaglie tra Cina e Cecchia per il bronzo, e USA contro Canada per l’oro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sledge hockey: Italia 5-2 alla Germania, quinta piazza

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