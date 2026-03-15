Lo slalom speciale di Åre si svolge questa domenica alle 9 in Svezia, attirando l’attenzione degli appassionati di sci alpino. La gara vede la partecipazione di atleti di alto livello, tra cui la favorita principale, mentre altri sciatore si preparano a mettere in difficoltà la leader. La competizione si svolge su un percorso impegnativo, con un pubblico numeroso che segue con attenzione ogni fase della gara.

Lo slalom speciale di Åre in Svezia segna una tappa cruciale della Coppa del Mondo 2025-26, con la gara fissata per questa domenica alle 9.30 e alle 12.30 per le due manche. Mikaela Shiffrin domina la classifica di specialità con 780 punti, mentre l’Italia punta su Lara Della Mea e il gruppo emergente guidato da Martina Peterlini. La competizione si svolge su un tracciato tecnico noto per la sua selettività, dove le condizioni meteo potrebbero alterare radicalmente lo svolgimento della prova. La lotta per la coppa generale resta aperta, offrendo scenari imprevedibili nonostante la netta supremazia della statunitense nelle statistiche attuali. Il dominio statistico e la sfida delle inseguitrici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Slalom Åre: Shiffrin domina, ma Rast e Holdener sfidano

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