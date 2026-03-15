SìSepara | incontro a San Bartolomeo per la riforma

Mercoledì 18 marzo alle ore 20.30 si svolgerà un incontro pubblico presso l’Hotel Mayola di San Bartolomeo al Mare. Il comitato SìSepara presenterà le motivazioni a favore della separazione delle carriere nella magistratura. L’evento è aperto al pubblico e mira a discutere questa proposta di riforma. La serata vedrà la partecipazione di rappresentanti del comitato e cittadini interessati.

Un incontro pubblico si terrà mercoledì 18 marzo alle ore 20.30 presso l’Hotel Mayola di San Bartolomeo al Mare, dove il comitato SìSepara presenterà le motivazioni a favore della separazione delle carriere nella magistratura. L’appuntamento, aperto alla cittadinanza e moderato da Carlo Limonta, vedrà la partecipazione di figure giuridiche come Vincenzo Scolastico, Alberto Bonifacino e Federico Farina per illustrare gli aspetti legali della proposta. L’iniziativa mira a chiarire le ragioni del sì alla riforma che distingue nettamente tra la funzione requirente e quella giudicante all’interno dell’ordinamento giudiziario. La scelta del luogo, nel lungomare delle Nazioni 56, non è casuale ma punta a raggiungere un pubblico ampio e diversificato lungo la costa ligure. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SìSepara: incontro a San Bartolomeo per la riforma Articoli correlati San Bartolomeo, un patrono da ritrovare: incontro a Casa Pisani venerdì 16 gennaioDue recenti occasioni hanno reso attuale una riflessione sulla presenza di san Bartolomeo nella cultura beneventana, sia da un punto di vista... Referendum sulla riforma Nordio, incontro pubblico a San Leone per sostenere il "No"Appuntamento lunedì 16 marzo al Dioscuri Bay Palace con sindacalisti, giuristi e magistrati per discutere delle ragioni contrarie alla riforma...