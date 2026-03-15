A poche ore dalla finale, Sinner e Medvedev si sono aperti sui loro sentimenti e sfide recenti. Medvedev ha dichiarato che Carlos Alcaraz, numero uno al mondo, rimane superiore a lui. Sinner ha espresso la soddisfazione di aver battuto un avversario di alto livello come Alcaraz, definendo questa vittoria come una sensazione impressionante. Entrambi hanno condiviso i loro pensieri prima dell’atteso match decisivo.

“Riuscire a battere qualcuno come Carlos Alcaraz, il numero uno al mondo, è una sensazione impressionante. In un certo senso, quando affronti qualcuno come lui, Jannik Sinner o Novak Djokovic, il ranking non conta: è fantastico poterli sfidare, e batterli è ancora meglio. Sono molto felice del mio livello oggi e non vedo l’ora della partita di domani, ovviamente“. Daniil Medvedev si gode la vittoria contro Carlos Alcaraz, ma resta umile. Non dimentica infatti che davanti a lui ci sono due mostri: “Ho avuto un anno molto complicato nel 2025, quindi ho più prospettive su cui concentrarmi, e nient’altro, perché Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono molto migliori di tutti noi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner, Medvedev si confessa a poche ore dalla finale: "Resta migliore di me"

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