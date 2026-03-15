sinner medvedev in finale a indian wells 2026 orario e dove vederla

Oggi, domenica 15 marzo, Jannik Sinner affronta la finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 in California. La partita si svolge nel pomeriggio e viene trasmessa su canali sportivi dedicati. Sinner si prepara ad affrontare Medvedev, che ha raggiunto la finale dopo aver eliminato altri avversari durante il torneo. La sfida si gioca nel complesso sportivo di Indian Wells.

Jannik Sinner oggi, domenica 15 marzo, scende in campo per la finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026, in California. L’azzurro sfida il russo Daniil Medvedev, n°11 Atp, capace di battere in semifinale lo spagnolo Carlos Alcaraz, n°1 del mondo, con il punteggio di 6-3 7-6. Sinner: “Grande risultato, Daniil è tornato a un livello molto alto”. “E’ un grande risultato, è importante essere arrivato per la prima volta in finale. Questo è il torneo che mi è mancato di più l’anno scorso. Sono contento di aver fatto meglio questa settimana”, ha detto Sinner in vista della finale. Netto il successo su Alexander Zverev, il decimo di fila per Jannik nei tornei Masters 1000, sempre in due set. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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