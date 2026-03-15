La nuova giunta Barsotti ha affrontato subito critiche dalla sinistra locale, che ha accusato l’amministrazione di aver rimosso un membro senza avvisare preventivamente. La polemica riguarda un episodio in cui una figura di rilievo è stata sostituita senza essere stata contattata o informata in anticipo. La vicenda si è sviluppata nel giro di poche ore dal primo insediamento.

La nuova giunta Barsotti non ha fatto in tempo a nascere che incassa subito due attacchi al vetriolo. Il primo è di Sinistra Comune, ormai ex collega di maggioranza di Pd e Orgoglio, che contesta il modo in cui Mario Navari è uscito dalla giunta. "Venerdì sono state revocate le deleghe a Navari – scrivono – che lo ha saputo dagli uffici, senza nemmeno una telefonata. Lo ringraziamo pubblicamente per la presenza costante, l’attenzione al territorio e una serie di risultati importanti ottenuti nell’esercizio delle sue deleghe in tre anni e mezzo di assessorato. In merito alla nuova giunta, il nome di Silvia Barsotti era noto fin da subito e le altre deleghe sono state redistribuite a casaccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sinistra Comune al vetriolo: "Navari è stato fatto fuori senza neanche una chiamata"

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Maggioranza, avanti tutta. Sinistra Comune resta fuori. A giorni il nuovo assessoreIn consiglio comunale Pd e Orgoglio possono contare da uno a tre voti in più. Gli ex alleati contestano il bilancio, mentre i Dem della Versilia chiedono il dialogo. msn.com