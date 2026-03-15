Silkeborg-Vejle lunedì 16 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lunedì 16 marzo 2026 alle 19:00 si affrontano Silkeborg e Vejle in una sfida valida per la Superligaen. Le due squadre si trovano agli ultimi due posti della classifica, con i padroni di casa reduci da cinque sconfitte consecutive e sette nelle ultime nove partite. L’ultimo successo del Silkeborg risale al 26 ottobre, quando ha battuto proprio il Vejle.

Silkeborg e Vejle occupano gli ultimi due posti della classifica di Superligaen, con i padroni di casa che, nonostante abbiamo perso le ultime cinque, e sette delle ultime nove, mantengono cinque lunghezze di margine proprio sull’ultimo avversario battuto, nell’ormai ormai lontano 26 ottobre. L’ingaggio dell’allenatore Claus Nørgaard durante la pausa invernale era ovviamente inteso come. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Silkeborg-Vejle (lunedì 16 marzo 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Articoli correlati Silkeborg-Vejle (lunedì 16 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiSilkeborg e Vejle occupano gli ultimi due posti della classifica di Superligaen, con i padroni di casa che, nonostante abbiamo perso le ultime... Tutti gli aggiornamenti su Silkeborg Vejle lunedì 16 marzo 2026... Discussioni sull' argomento Silkeborg IF vs Vejle BK | Superligaen | risultati in diretta; Silkeborg-Vejle (lunedì 16 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Silkeborg - Vejle BK - Quote & Statistiche - 16 marzo 2026, Superliga, Danimarca; Silkeborg-Vejle lunedì 16 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici. Silkeborg-Vejle (lunedì 16 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/O0BMtPD #scommesse #pronostici x.com