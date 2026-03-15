Silkeborg-Vejle lunedì 16 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 16 marzo 2026 alle 19:00 si sfidano Silkeborg e Vejle, due squadre che attualmente occupano gli ultimi due posti della classifica di Superligaen. I padroni di casa hanno perso le ultime cinque partite e sette delle ultime nove, ma mantengono un vantaggio di cinque punti sull’ultimo avversario battuto, nel match del 26 ottobre scorso.

Silkeborg e Vejle occupano gli ultimi due posti della classifica di Superligaen, con i padroni di casa che, nonostante abbiamo perso le ultime cinque, e sette delle ultime nove, mantengono cinque lunghezze di margine proprio sull’ultimo avversario battuto, nell’ormai ormai lontano 26 ottobre. L’ingaggio dell’allenatore Claus Nørgaard durante la pausa invernale era ovviamente inteso come. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Silkeborg-Vejle (lunedì 16 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Sonderjyske-Silkeborg (lunedì 16 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiGrazie alle quattro vittorie nelle ultime quattro partite prima della sosta contro avversari di tutto rispetto come AGF, FCK e FCM, il Sonderjyske è...