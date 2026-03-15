Silkeborg-Vejle lunedì 16 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 16 marzo 2026 alle 19:00 si sfidano Silkeborg e Vejle, due squadre che occupano gli ultimi due posti della classifica di Superligaen. I padroni di casa hanno perso le ultime cinque partite e sette delle ultime nove, mantenendo comunque un vantaggio di cinque punti sull’avversario più vicino, che hanno battuto l’ultima volta il 26 ottobre scorso. La partita si svolge in Danimarca e vedrà in campo due formazioni in difficoltà.

Silkeborg e Vejle occupano gli ultimi due posti della classifica di Superligaen, con i padroni di casa che, nonostante abbiamo perso le ultime cinque, e sette delle ultime nove, mantengono cinque lunghezze di margine proprio sull’ultimo avversario battuto, nell’ormai ormai lontano 26 ottobre. L’ingaggio dell’allenatore Claus Nørgaard durante la pausa invernale era ovviamente inteso come. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Silkeborg-Vejle (lunedì 16 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Sonderjyske-Silkeborg (lunedì 16 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiGrazie alle quattro vittorie nelle ultime quattro partite prima della sosta contro avversari di tutto rispetto come AGF, FCK e FCM, il Sonderjyske è... Tutto quello che riguarda Silkeborg Vejle lunedì 16 marzo 2026... Discussioni sull' argomento Silkeborg-Vejle (lunedì 16 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Silkeborg - Vejle BK - Quote & Statistiche - 16 marzo 2026, Superliga, Danimarca; Silkeborg-Vejle lunedì 16 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici; Pronostici di oggi 16 marzo: lo scontro salvezza allo Zini e la possibile festa del Me... Silkeborg-Vejle (lunedì 16 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/O0BMtPD #scommesse #pronostici x.com