Si potenzia e riapre la Radiologia di Cisterna | nuove tecnologie diagnostiche di ultima generazione

La Radiologia di Cisterna è stata potenziata e riaperta dopo il rinnovo, grazie all’installazione di un nuovo apparecchio radiologico di ultima generazione. L’intervento comprende l’aggiornamento delle tecnologie diagnostiche, che consentirà di migliorare le pratiche cliniche e le procedure di imaging. La struttura ora è dotata di strumenti più avanzati, pronti a offrire servizi più efficienti ai pazienti.

La riapertura prevista per lunedì 16 marzo. La direttrice generale della Asl, Sabrina Cenciarelli: "Un progresso importante per essere sempre più vicini agli utenti" Si rinnova e si potenzia la Radiologia di Cisterna, attraverso un nuovo apparecchio radiologico di ultima generazione. Nell'ottica di un potenziamento dei servizi di prossimità per un'offerta sanitaria integrata e capillare sul territorio, la struttura di Radiologia di Cisterna riaprirà domani, lunedì 16 marzo. La Asl pontina ha dotato il servizio di un nuovo apparecchio radiologico, equipaggiato con stativo pensile e tecnologia di radiologia digitale diretta, che... 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Cisterna: sfiducia ritirata, radiologia torna e sicurezzaIl consiglio comunale di Cisterna si è riunito ieri pomeriggio con la presenza di tredici consiglieri, segnando una svolta nella gestione politica... Nuove assunzioni, nuovi mercati e nuove tecnologie nel 2025 di Fenix AutomationArezzo, 29 dicembre 2025 – Nuove assunzioni, nuovi mercati e nuove tecnologie nel 2025 di Fenix Automation. Contenuti e approfondimenti su Si potenzia e riapre la Radiologia di... Discussioni sull' argomento RINNOVATA E POTENZIATA LA RADIOLOGIA DI CISTERNA, LA RIAPERTURA IL 16 MARZO; Rinnovata e potenziata la Radiologia di Cisterna, riapertura il 16 marzo. Rinnovata e potenziata la Radiologia di Cisterna, riapertura il 16 marzoLa Asl di Latina continua a potenziare i servizi di prossimità per un’offerta sanitaria integrata e diffusa sul territorio. Riapre lunedì 16 marzo la ... h24notizie.com Riapre lunedì 16 marzo la Radiologia di CisternaLATINA – Riapre lunedì 16 marzo la Radiologia di Cisterna all’interno del Poliambulatorio di Via Monti Lepini. La struttura è stata dotata di un nuovo apparecchio radiologico di ultima generazione. radioluna.it https://www.aprilianews.it/fuori-citta/rinnovata-e-potenziata-la-radiologia-di-cisterna-la-riapertura-il-16-marzo/ facebook Riapre lunedì 16 marzo la Radiologia di Cisterna x.com