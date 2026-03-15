Le Paralimpiadi Milano Cortina 2026 si sono concluse con oltre 600 atleti provenienti da tutto il mondo. Durante l’evento sono state assegnate 412 medaglie in varie discipline e il record di pubblico è stato raggiunto durante le gare di hockey. La manifestazione ha attirato molta attenzione, lasciando un segno nelle competizioni sportive dedicate a persone con disabilità.

Milano, 15 marzo 2026 – Migliorabili? Decisamente sì. Basti pensare alle parole della ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che ha spiegato: “Cambiare si può e si deve. Soprattutto per il diritto di questi atleti di avere lo stesso trattamento. È un dovere". Tuttavia, i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si chiudono oggi – cerimonia di chiusura alle 20.30 al Cortina Curling Olympic Stadium, diretta su Rai 2 e in streaming su RaiPlay – hanno segnato anche qualche bel record. Per esempio, gli 11.500 biglietti venduti per la finale del torneo di Para Ice Hockey tra Stati Uniti e Canada. Milano, la finale di Para Ice Hockey tra Usa e Canada fa il record di presenze: venduti 11. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si chiudono le Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Oltre 600 atleti, 412 medaglie, il record di pubblico dell’hockey: tutti i numeri

Articoli correlati

Le medaglie, i retroscena, i record: tutti i numeri di Milano-CortinaSe fossimo all’università il risultato dell’esame sarebbe un pieno 30 e lode: le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono state un successo...

Il medagliere delle paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, record per gli atleti italiani: 16 volte sul podioGiacomo Beratgnolli, oro Slalom speciale Vision Impaired Giacomo Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli, ha vinto la medaglia d'oro nello slalom...

Una raccolta di contenuti su Paralimpiadi Milano Cortina

Temi più discussi: Cerimonia di Chiusura dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026: dove si svolge, a che ora e dove vedere; Paralimpiadi Milano Cortina, oggi la cerimonia di chiusura: orario e dove vederla; Paralimpiadi Milano Cortina 2026 al via: gli sport, il calendario completo delle gare e tutto quello che c'è da sapere; A che ora inizia cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026: dove vederla in tv, programma.

Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi, stasera il gran finale di Milano Cortina 2026: tutti gli ospiti, cosa accadrà e dove vederla in tvNella serata di domenica 15 marzo, alle 20:30 allo Stadio Olimpico del Ghiaccio prende il via la Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2026 di Milano Cortina ... vogue.it

Pagina 4 | Cerimonia chiusura Paralimpiadi Milano Cortina 2026: orario, ospiti e dove vederla in tv e streamingCi saranno i Planet Funk e la cantante Arisa ad animare la cerimonia con la loro musica. Previsto anche un terzo ospite a sorpresa che sarà rivelato soltanto all'ultimo momento. Sugli spalti, ad assis ... corrieredellosport.it

#Paralimpiadi Milano Cortina, oggi cerimonia chiusura. Orario, dove vederla in tv e streaming x.com

Lo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina D'Ampezzo ospita questa sera la Cerimonia di Chiusura delle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: #RaiPubblicaUtilità la rende accessibile a tutti! Seguila su Rai2 con sottotitoli a pagina 777 di Televideo, inter facebook