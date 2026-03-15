Si arrampicano sul palazzo fino al terzo piano | ladri fuggono all' arrivo della polizia

Ieri sera, intorno alle 20, due giovani sono saliti fino al terzo piano di un palazzo in via Richiello, a Villanova, dietro la cantina sociale. Sono stati visti da alcuni testimoni mentre arrampicavano con agilità estrema la facciata di un condominio. All’arrivo della polizia, i ladri si sono dati alla fuga.

Due malviventi hanno svaligiato un appartamento vicino via Garbini per poi scappare. Le volanti sono giunte tempestivamente per setacciare la zona, ma i colpevoli si sono dileguati nel nulla Furto ieri sera intorno alle 20, a Villanova, nella zona dietro la cantina sociale. In via Richiello l'incursione di due giovani, notati da alcuni testimoni mentre scalavano con agilità estrema la facciata di un condominio. L'obiettivo era chiaro fin dal primo momento, un balcone situato al terzo piano dell'edificio che ha fatto da porta d'ingresso per i malintenzionati. Il bersaglio dei due individui è stato proprio l'appartamento all'ultimo piano dello stabile. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Giugliano, svaligiate due case in via Palumbo: ladri si arrampicano sui tubi del gas fino al quinto pianoDoppio furto nel pomeriggio di ieri, martedì 6 gennaio, a Giugliano, in via Palumbo, all’interno del parco Onoria. Leggi anche: Ladri acrobati si arrampicano sulle tubature e svaligiano appartamento Approfondimenti e contenuti su Si arrampicano sul palazzo fino al... Discussioni sull' argomento Ferrari parcheggiata in zona pedonale in piazza dei Frutti, a due passi da Palazzo della Ragione. La curiosità dei passanti: il pass?; Rinascente addio, Tabacchi: Ecco il progetto per il palazzo; Daniela Mapelli è il nuovo Magnifico Rettore dell'Università di Padova: la prima donna in 800 anni di storia del Bo; Maltempo: cede un telone sulla Torre degli anziani. Strada chiusa e vigili del fuoco al lavoro in piazza dei Frutti. Modica (Ragusa) Case su case, vicoli che si arrampicano sulla collina e pietra dorata che racconta secoli di storia. Modica è uno dei centri barocchi più affascinanti della Sicilia, dove ogni scorcio sembra un quadro. Uno sguardo basta per capire perché quest facebook Ladri si arrampicano al secondo piano in un condominio a Fiorano. «Casa a soqquadro, ma zero bottino» x.com