Short-track | un argento e un bronzo per Elisa Confortola ai Mondiali

Ai Mondiali di short-track, Elisa Confortola ha conquistato una medaglia d’argento e una di bronzo. La atleta italiana si è distinta in diverse gare, rafforzando la sua presenza nel circuito internazionale. La competizione si è svolta con numerosi atleti provenienti da vari paesi, portando a risultati significativi per la rappresentativa italiana. La Confortola ha continuato a dimostrare la sua abilità sulla pista.

Dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, anche ai Mondiali Elisa Confortola si conferma al top nel panorama internazionale dello short-track. La spedizione azzurra ha poi conquistato anche un'altra medaglia d'argento nei 1500 metri maschili grazie a Thomas Nadalini, nella prova in cui Luca Spechenhauser ha chiuso nono assoluto, aggiudicandosi la finale B. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Coppa delle Alpi St. Moritz edition: torna la gara invernale di 1000 miglia . 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Articoli correlati Altra medaglia azzurra ai Mondiali di short track! Confortola è bronzo, quarta BettiDopo l’argento di Thomas Nadalini nei 1500 metri, arriva anche il bronzo di Elisa Confortola nei 1000 metri. Leggi anche: LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: argento Nadalini nei 1500, Confortola vince il bronzo nei 1000 femminili Tutto quello che riguarda Elisa Confortola Temi più discussi: Short Track, Mondiali Montreal: tris di medaglie per l’Italia! Argento per Nadalini e la staffetta femminile, bronzo per Confortola; Nadalini è medaglia d'Argento nei 1500 metri ai Mondiali di Short Track, Elisa Confortola Bronzo nei 1000; Una bella Italia è d’argento nella staffetta femminile ai Mondiali. La vittoria sfuma di un soffio; LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: la giornata si chiude con l’argento nella staffetta femminile!. Nadalini è medaglia d'Argento nei 1500 metri ai Mondiali di Short Track, Elisa Confortola Bronzo nei 1000La prima giornata dei Campionati Mondiali di Short Track di Montreal porta due medaglie per i colori azzurri: Thomas Nadalini è secondo nei 1500 metri mentre ... neveitalia.it Altra medaglia azzurra ai Mondiali di short track! Confortola è bronzo, quarta BettiDopo l'argento di Thomas Nadalini nei 1500 metri, arriva anche il bronzo di Elisa Confortola nei 1000 metri. Diventano già due le medaglie per l'Italia ai ... oasport.it Continua il viaggio Azzurro ai Mondiali di Short Track in quel di Montreal. Nell'Anello canadese dopo l'argento di Thomas Nadalini, è arrivata anche la medaglia di Bronzo di Elisa Confortola che nei 1000 m prova ad attaccare la sudcoreana Gilli per l'argento facebook L'Italia si prende l'argento nella staffetta femminile sui 3000m di short track Sul ghiaccio della Maurice Arena di Montreal Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Margherita Betti e Chiara Betti devono arrendersi solo alle velocissime olandesi #ShortTrackS x.com