Short Track Mondiali 2026 | oro nella staffetta mista bronzo per Confortola

Durante i Mondiali di short track a Montreal, l’Italia ha conquistato una medaglia d’oro nella staffetta mista e una di bronzo con l’atleta Confortola. La squadra italiana ha portato a casa risultati significativi, confermando la propria presenza nelle competizioni internazionali di rilievo. I successi sono stati ottenuti durante le gare in corso nella città canadese.

L’Italia dello short track continua ad entusiasmare ed anche vincere. Ai Mondiali in corso a Montreal arrivano altri risultati importanti per la spedizione azzurra. Dopo il trionfo alle Olimpiadi, la staffetta mista italiana conquista anche il titolo mondiale. Il quartetto composto da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Elisa Confortola e Chiara Betti ha regalato all’Italia una vittoria spettacolare davanti al pubblico di casa del Canada. Alle spalle degli azzurri si sono classificati proprio il Canada, mentre il Belgio ha conquistato la medaglia di bronzo. Quarta posizione per la Corea del Sud, con l’Olanda penalizzata dalla giuria. Brivido in finale, subito dopo la partenza c’è stato un contatto tra Italia e Corea del Sud che ha impedito agli asiatici di proseguire. 🔗 Leggi su Sportface.it

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