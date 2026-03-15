Short Track Chiara Betti si regala il bronzo nei 500 metri ai Mondiali

Durante i Mondiali di short track a Montreal, Chiara Betti ha conquistato il bronzo nella gara dei 500 metri, regalando un risultato importante per la rappresentativa italiana. La competizione si sta svolgendo con successo e continua a portare soddisfazioni alla squadra nazionale. La atleta italiana ha raggiunto il podio in una delle discipline più combattute della manifestazione.

Continuano a regalare soddisfazioni all’Italia i Mondiali di short track in corso di svolgimento a Montreal. La squadra azzurra festeggia la quinta medaglia di una rassegna iridata fenomenale. Questa volta è Chiara Betti a centrare il podio, conquistando il bronzo nei 500 metri, sua prima medaglia individuale della carriera in un Campionato del Mondo. L’Olanda festeggia la doppietta con la grande favorita Xandra Velzeboer che piazza il bis dopo l’oro olimpico. Dopo la vittoria a Milano Cortina 2026, l’olandese si prende il successo iridato, mantenendo come sempre il comando della finale. Alle sue spalla si piazza la connazionale Selma Poutsma, che si prende la medaglia d’argento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Short Track, Chiara Betti si regala il bronzo nei 500 metri ai Mondiali Articoli correlati Leggi anche: LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: capolavoro Sighel, staffetta mista azzurra ancora d’oro! Betti di bronzo nei 500! Ora la staffetta uomini Leggi anche: LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: Confortola e Betti in finale nei 1000 metri, Nadalini bronzo nei 1500 Altri aggiornamenti su Short Track Temi più discussi: Chiara BETTI - Atleta Olimpico/a Short track | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Mondiali Short Track 2026 - Chiara Betti splendido bronzo nei 500 femminili: rivivi la sua gara; LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: la giornata si chiude con l’argento nella staffetta femminile!; Mondiali di Short Track 2026, l’Italia in gara a Montreal per le medaglie. Short Track, Chiara Betti si regala il bronzo nei 500 metri ai MondialiContinuano a regalare soddisfazioni all’Italia i Mondiali di short track in corso di svolgimento a Montreal. La squadra azzurra festeggia la quinta medaglia di una rassegna iridata fenomenale. Questa ... oasport.it LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: capolavoro Sighel, staffetta mista azzurra ancora d’oro! Betti e staffetta maschile a caccia del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50: Vince Sarault ma il pubblico è tutto per Boutin che ha appena disputato l'ultima gara della carriera ... oasport.it Campionati Mondiali di SHORT TRACK - Montreal (Canada) - L'Italia sale sul tetto del mondo! La staffetta mista azzurra, trascinata dalle Fiamme Gialle Pietro Sighel e Chiara Betti, conquista la medaglia d'oro precedendo sul podio i padroni di casa del Canad x.com Continua il viaggio Azzurro ai Mondiali di Short Track in quel di Montreal. Nell'Anello canadese dopo l'argento di Thomas Nadalini, è arrivata anche la medaglia di Bronzo di Elisa Confortola che nei 1000 m prova ad attaccare la sudcoreana Gilli per l'argento facebook