Lunedì 16 marzo 2026 alle 20:45 si gioca il match tra Shelbourne e Bohemian Dublin, valido per il settimo turno della Premier League irlandese. La formazione di casa, Shelbourne, affronta la capolista Bohemian Dublin in una partita che si annuncia come quella più attesa del turno. Sono state rese note le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici relativi all'incontro.

È il match clou del settimo turno di premier league irlandese e la capolista Bohemian Dublin è impegnata sul campo dello Shelbourne. I Reds sono tornati venerdì scorso alla vittoria dopo aver fatto un punto nelle ultime 2 gare: a Derry i gol arrivano tutti nei primi 34 minuti di gioco per l’1-2 finale che permette alla squadra di O’Brien di mantenere l’imbattibilità esterna. Per i Bohs inizio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Shelbourne-Bohemian Dublin (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Articoli correlati

Shelbourne-Bohemian Dublin (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiÈ il match clou del settimo turno di premier league irlandese e la capolista Bohemian Dublin è impegnata sul campo dello Shelbourne.

Aggiornamenti e notizie su Shelbourne Bohemian Dublin lunedì 16...

Discussioni sull' argomento Shelbourne-Bohemian Dublin (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici; Shelbourne-Bohemian Dublin lunedì 16 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; Shelbourne-Bohemian Dublin lunedì 16 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; Pronostici di oggi 16 marzo: lo scontro salvezza allo Zini e la possibile festa del Me...

Shelbourne-Bohemian Dublin (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici ift.tt/An8lz4O #scommesse #pronostici x.com