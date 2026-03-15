Shelbourne-Bohemian Dublin lunedì 16 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lunedì 16 marzo 2026 alle 20:45 si gioca Shelbourne contro Bohemian Dublin, partita che chiude il settimo turno della Premier League irlandese. La capolista, Bohemian Dublin, affronta la squadra di casa, lo Shelbourne, in un incontro molto atteso. Le formazioni ufficiali e le quote sono state già annunciate, e i pronostici puntano sulla squadra in testa alla classifica.

È il match clou del settimo turno di premier league irlandese e la capolista Bohemian Dublin è impegnata sul campo dello Shelbourne. I Reds sono tornati venerdì scorso alla vittoria dopo aver fatto un punto nelle ultime 2 gare: a Derry i gol arrivano tutti nei primi 34 minuti di gioco per l’1-2 finale che permette alla squadra di O’Brien di mantenere l’imbattibilità esterna. Per i Bohs inizio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Shelbourne-Bohemian Dublin (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Cremonese-Fiorentina (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa sfida di lunedì sera allo Zini tra Cremonese e Fiorentina fa calare il sipario sulla 29a di Serie A. Drogheda-Shamrock Rovers (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 7 di premier league irlandese in cui i campioni uscenti dello Shamrock Rovers sono di scena sul campo del Drogheda.