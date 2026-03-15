Shelbourne-Bohemian Dublin lunedì 16 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lunedì 16 marzo 2026 alle 20:45 si disputa il match tra Shelbourne e Bohemian Dublin, valevole per il settimo turno della premier league irlandese. La squadra in testa alla classifica, Bohemian Dublin, gioca in trasferta contro lo Shelbourne. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con i pronostici che danno grande attenzione a questa partita.

È il match clou del settimo turno di premier league irlandese e la capolista Bohemian Dublin è impegnata sul campo dello Shelbourne. I Reds sono tornati venerdì scorso alla vittoria dopo aver fatto un punto nelle ultime 2 gare: a Derry i gol arrivano tutti nei primi 34 minuti di gioco per l’1-2 finale che permette alla squadra di O’Brien di mantenere l’imbattibilità esterna. Per i Bohs inizio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Shelbourne-Bohemian Dublin (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Cremonese-Fiorentina (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa sfida di lunedì sera allo Zini tra Cremonese e Fiorentina fa calare il sipario sulla 29a di Serie A. Approfondimenti e contenuti su Shelbourne Bohemian Dublin lunedì 16... Discussioni sull' argomento Shelbourne-Bohemian Dublin (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici; Shelbourne-Bohemian Dublin lunedì 16 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; Pronostici di oggi 16 marzo: lo scontro salvezza allo Zini e la possibile festa del Me...; Albacete-Las Palmas (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Shelbourne-Bohemian Dublin (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici ift.tt/An8lz4O #scommesse #pronostici x.com