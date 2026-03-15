Durante il Gran Premio della Cina a Shanghai, si sono registrati momenti di tensione nel paddock a seguito di un contatto tra due piloti durante la manche sprint. Antonelli ha chiesto ufficialmente scusa, mentre Hadjar ha deciso di non accettare le scuse e ha rifiutato di chiarire la situazione. La situazione resta irrisolta e continua a generare discussioni tra gli addetti ai lavori.

La tensione nel paddock di Shanghai non si è sciolta dopo il contatto durante lo sprint del Gran Premio della Cina. Andrea Kimi Antonelli, pilota Mercedes, ha tentato un gesto di cortesia verso Isack Hadjar, ma la reazione del francese-algerino è stata netta: l’apologia è stata rifiutata a vista. La scena, ripresa dalle telecamere ufficiali e diventata virale con oltre 1,1 milione di visualizzazioni, ha innescato un dibattito acceso tra i tifosi sulla correttezza sportiva e sulle dinamiche di potere tra le scuderie. L’episodio si è svolto immediatamente al termine della corsa veloce cinese, quando il pilota tedesco si è avvicinato alla monoposto avversaria per chiedere scusa per l’incidente causato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Shanghai: Antonelli chiede scusa, Hadjar rifiuta

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