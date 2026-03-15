Shanghai 2026 | Antonelli trionfa McLaren fuori gara

A Shanghai si è disputata la seconda gara dell’era 2026, con Kimi Antonelli che ha ottenuto la pole position e la vittoria. La corsa ha visto anche la fuoriuscita di scena di McLaren, che ha abbandonato la gara. Antonelli, 18 anni, ha così portato a casa un risultato importante, in una giornata che ha lasciato poche incognite sul risultato finale.

Shanghai ha consegnato un verdetto netto nella seconda prova dell’era 2026. Kimi Antonelli, l’italiano di 18 anni, ha conquistato la pole e la vittoria, confermando la scommessa di Toto Wolff. Mentre la Ferrari ha mostrato velocità pura, la McLaren è rimasta fuori gara per problemi elettrici. Il Gran Premio cinese del 15 marzo 2026 ha messo in luce le nuove dinamiche regolamentari e le strategie delle scuderie italiane nel contesto globale. L’ascesa tecnica di Antonelli e la risposta di Mercedes. La scelta di promuovere il giovane pilota italiano prima della scadenza prevista ha prodotto risultati tangibili sul tracciato di Shanghai. La maturità dimostrata nel gestire la vettura ha permesso di superare i rivali diretti durante le fasi cruciali della corsa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Shanghai 2026: Antonelli trionfa, McLaren fuori gara Articoli correlati Ordine d’arrivo F1, GP Cina 2026: Kimi Antonelli trionfa a Shanghai! Hamilton davanti a LeclercCalato il sipario sul GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. McLaren al GP della Cina 2026: Shanghai mette alla prova ambizioni e crescita del teamDopo il debutto stagionale in Australia, la McLaren si prepara a tornare in pista per il Gran Premio della Cina 2026, secondo appuntamento del... Altri aggiornamenti su Shanghai 2026 Antonelli trionfa McLaren... Temi più discussi: F1, Sprint GP Cina 2026 LIVE: Russell trionfa a Shanghai! Ferrari batte McLaren, Hamilton sul podio; Formula 1, gara Sprint Gp Cina: domina Russell davanti a super Ferrari. Ordine d'arrivo; Hamilton esaltante, Russell vince la Sprint Race del GP Cina davanti a Leclerc: Antonelli penalizzato; Formula 1, Sprint in Cina: Russell vince davanti alle Ferrari. Antonelli conquista la pole. Ordine d’arrivo F1, GP Cina 2026: Kimi Antonelli trionfa a Shanghai! Hamilton davanti a LeclercCalato il sipario sul GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, piloti e team hanno dovuto affrontare 56 giri ... oasport.it F1 GP Cina 2026, Gara: Antonelli trionfa a Shanghai, prima vittoria italiana dopo 20 anni! – DIRETTASegui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara del weekend del GP Cina F1, LIVE dalle 7.45 di domenica 15 aprile 2026 ... formulapassion.it ULTIM'ORA - Apoteosi Kimi Antonelli a Shanghai, in Cina: un italiano torna a vincere un Gran Premio di Formula 1 dopo vent’anni! L'ultimo era stato infatti Giancarlo Fisichella a Sepang, il 19 marzo 2006. Secondo posto per Russell, terzo per Hamilton dopo facebook Il lungo sabato di Shanghai x.com