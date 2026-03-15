Settima tappa Tirreno-Adriatico 2026 | Milan vince in volata a San Benedetto del Tronto a Del Toro il successo finale

Nella settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2026, Jonathan Milan ha vinto in volata a San Benedetto del Tronto, conquistando la sua terza vittoria consecutiva in questa tappa. Sul traguardo seguono Sam Welsford e Laurenz Rex, che completano il podio. Con questo risultato, Milan si è aggiudicato anche il successo finale della corsa.

La settima ed ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2026 porta per la terza volta consecutiva la fima di Jonathan Milan, che s’impone in volata sul traguardo di San Benedetto del Tronto davanti a Sam Welsford e Laurenz Rex. Il messicano Isaac Del Toro si aggiudica la vittoria finale nonostante una caduta nella quale è rimasto coinvolto a tre chilometri dal traguardo. SETTIMA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2026: ORDINE D’ARRIVO 1-Jonathan Milan 3:04:54 2-Sam Welsford s.t 3-Laurenz Rex s.t 4-Odet Kogut s t 5-Pavel Bittner s.t 6-Tobias Andresen s.t 7-Anders Foldager s.t 8-Arnau De Lie s.t 9-Giovanni Lonardi s.t 10-Ivan Garcia Cortina s.t LA CLASSIFICA... 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Settima tappa Tirreno-Adriatico 2026: Milan vince in volata a San Benedetto del Tronto, a Del Toro il successo finale Articoli correlati Leggi anche: Jonathan Milan domina la volata di San Benedetto del Tronto. La Tirreno-Adriatico è di del Toro Leggi anche: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan trionfa a San Benedetto del Tronto!! Aggiornamenti e notizie su Settima tappa Tirreno Adriatico 2026... Temi più discussi: Tirreno-Adriatico 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Settima Tappa: Civitanova Marche - San Benedetto del Tronto (142 km); Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto: il riscatto di Milan?; Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto: orari, tv, percorso, favoriti. Milan contro tutti; Tirreno Adriatico, domenica la partenza della tappa. Grande attesa per i big del ciclismo. Ciarapica: Un volano per il turismo. Jonathan Milan vince l’ultima tappa alla Tirreno-Adriatico: Infernale. Sanremo? Immagino di fare fatica…Jonathan Milan ha vinto la settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2026, imponendosi sul traguardo di San Benedetto del Tronto al termine di una ... oasport.it Tirreno-Adriatico, sull'ultima tappa la firma di Milan. La corsa a Del ToroIl friulano della Lidl-Trek vince in volata su Magnier e Philipsen ... msn.com JONATHAN MILAN IS THE KING OF SAN BENEDETTO DEL TRONTO #TirrenoAdriatico @CA_Ita x.com Devastating surprise move by Van der Poel and his teammates Azione a sorpresa devastante di MVDP e compagni Follow #TirrenoAdriatico Crédit Agricole Italia on Rai ( ) and on Eurosport () facebook