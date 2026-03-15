Servizi Alto Impatto della Questura di Arezzo | uno straniero espulso ed un italiano denunciato per furto

Nella giornata del 15 marzo 2026, i servizi Alto Impatto della Questura di Arezzo hanno portato a termine due interventi: uno straniero è stato espulso, mentre un italiano è stato denunciato per furto. Le operazioni si sono svolte nel capoluogo toscano e hanno coinvolto attività di controllo e verifica. Nessun dettaglio su ulteriori sviluppi o persone coinvolte è stato reso noto.

Arezzo, 15 marzo 2026 – . Nell’ambito dei servizi c.d. “Alto Impatto” svolti dalla Questura di Arezzo in data 14 marzo 2026, così come disposto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, le pattuglie della Polizia di Stato unitamente a quella della Polizia Municipale di Arezzo, effettuavano dei controlli nell’ambito delle aree più sensibili della città, tra cui i giardini di Parco Mancini posti nell’area di Campo di Marte. Qui veniva fermato un cittadino pakistano, di 50 anni, con diversi precedenti di polizia per furto e rapina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Servizi Alto Impatto della Questura di Arezzo: uno straniero espulso ed un italiano denunciato per furto Articoli correlati Controlli “Alto Impatto” ad Arezzo: un’espulsione e una denuncia per furtoNella giornata del 14 marzo 2026 la Polizia di Stato, con il supporto della Polizia Municipale, ha svolto ad Arezzo servizi straordinari di controllo... Leggi anche: Rimpatriato 22enne straniero, era già stato espulso altre due volte dalla Questura di Viterbo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Servizi Alto Impatto Temi più discussi: Controlli ad alto impatto nei quartieri Scopaia e La Leccia; Servizi straordinari interforze ad Alto Impatto nelle piazze Umberto e Moro; Quasi 500 persone controllate dalla polizia: un fermo e sette multe; Controlli alto impatto a Bolzano: 10 denunce in due giorni. Servizi Alto Impatto della Questura di Arezzo: uno straniero espulso ed un italiano denunciato per furtoArezzo, 15 marzo 2026 – Servizi Alto Impatto della Questura di Arezzo: uno straniero espulso ed un italiano denunciato per furto. Nell’ambito dei servizi c.d. Alto Impatto svolti dalla Questura di A ... lanazione.it Sicurezza a Cisterna, disposti servizi di alto impatto dopo il comitato in PrefetturaDurante l’incontro il questore Fausto Vinci ha inoltre espresso apprezzamento per il sistema di videosorveglianza attivo a Cisterna ... latinacorriere.it Alto impatto: la @poliziadistato intensifica i servizi di controllo a #Rosolini x.com Francavilla Fontana, servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”. Cinque persone arrestate, otto denunciate e due segnalate all’Autorità Amministrativa per uso di sostanze stupefacenti #brindisicronaca facebook