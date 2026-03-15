Serie C Puliservice batte New Teosidos e vola in finale di Coppa Calabria

Nella partita di Serie C, la Puliservice Reggio Calabria ha sconfitto la New Teosidos e si è qualificata per la finale della Coppa Calabria by Sensation

Oggi, piatto ricchissimo: dopo la gara della Domotek Volley, le giovani amaranto giocheranno la finalissima della competizione sempre sul taraflex del PalaCalafiore alle ore 20 circa contro la favorita Rossano La Puliservice Reggio Calabria è la prima finalista della Coppa Calabria by Sensation "Memorial Sergio Sorrenti". La cornice di pubblico, numerosa e appassionata, ha reso l'atmosfera ancora più speciale, confermando il grande momento della pallavolo cittadina. Mister Franco Giglietta, nel post-partita, ha analizzato la semifinale e le emozioni di una giornata speciale. Alla domanda sulla vittoria contro una rivista storica come la New Teosidos, ha commentato: "Sì, è stata, diciamo, non è stata una partita molto brillante, però dato l'importanza della posta in palio ci sta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Argomenti discussi: Finali di Coppa Calabria, la New Teosidos Pediatrica sabato in campo per continuare a sognare.

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