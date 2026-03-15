Serie A | Venezia domina il derby la classifica si allontana

Nella ventiduesima giornata della Serie A, Venezia ha vinto il derby contro Udine, mentre Trieste ha mantenuto il vantaggio su Trento. La partita tra Venezia e Udine si è conclusa con la vittoria dei veneti, influenzando la posizione in classifica. Nel frattempo, Trieste ha conquistato punti importanti contro Trento, consolidando la propria posizione nella classifica generale.

La ventiduesima giornata della Serie A si apre con due sfide decisive che ridisegnano la mappa del campionato: Venezia ha imposto il suo gioco su Udine in un derby triveneto, mentre Trieste ha mantenuto il vantaggio su Trento. La classifica attuale mostra una netta separazione tra le squadre di vertice e quelle in lotta per la salvezza. Il record 17-3 a 34 punti segna la vetta della competizione, definendo uno standard di eccellenza difficile da eguagliare. Subito dietro, tre formazioni si contendono il secondo posto con identici 30 punti, ma con bilanci vittorie-sconfitte leggermente diversi (15-4 contro 15-5). Più in basso, la zona critica inizia già dal sesto posto con 26 punti e un record di 13-7, dove ogni partita vale più di altre stagioni passate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serie A: Venezia domina il derby, la classifica si allontana Articoli correlati Basket, Venezia si aggiudica il derby veneto con Treviso in Serie A. Colpo esterno per Varese, Tortona batte CremonaTre sono le partite disputate quest’oggi per la ventunesima giornata della Serie A di basket 2025-2026 in attesa del derby lombardo di domani sera... Serie B: Venezia domina, Modena esplode con 3-0La Serie B 2025-2026 sta vivendo un momento di svolta con la trentesima giornata che si apre con una vittoria netta del Modena contro lo Spezia. Una selezione di notizie su Serie A Venezia domina il derby la... Temi più discussi: Reyer Venezia domina il parquet di casa e conquista l'accesso alla Final Six; La Gemini domina a Cento: partita senza storia, finisce 61-82; Conclusa la 21ª giornata della Serie A Unipol 2025/26: scopri tutti i risultati!; Serie B, le battistrada Venezia e Monza contro Reggiana e Spezia che lottano per salvarsi. Il programma. Monza, colpo da serie A. Domina e vince a CesenaUn’altra prova di forza, come raramente era capitato in trasferta questa stagione. Il Monza domina il Cesena con i gol di Azzi, Cutrone e Petagna confermandosi al primo posto in classifica a pari meri ... ilgiorno.it Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 27ª giornata: Venezia dominaÈ stato un turno di Serie B, il 27° appena andato in archivio, ricco di risultati soprendenti. Soprattutto in vetta dove il Venezia pareggia. tuttomercatoweb.com La Sampdoria pareggia col Venezia (0-0) a Marassi e, pur restando in piena zona pericolo nel campionato di Serie B, respira. Una prova prettamente difensiva quella dei blucerchiati - nel giorno dell’esordio in panchina del neo allenatore Attilio Lombardo - co - facebook.com facebook La serie è ufficialmente RI-A-PER-TA #PlayoffScudetto #PiacenzaModena x.com