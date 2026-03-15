Serie A Nazionale concerti | nasce Gazzetta Ticket la piattaforma per vivere la passione dal vivo

È stata lanciata Gazzetta Ticket, una nuova piattaforma digitale creata dalla Gazzetta dello Sport e Vivaticket. La piattaforma permette di acquistare facilmente i biglietti per eventi dal vivo, tra cui partite di Serie A, incontri della Nazionale e concerti. La collaborazione tra le due aziende mira a offrire agli utenti un modo più semplice per accedere ai principali eventi sportivi e musicali in programma.

La passione per lo sport e per i grandi appuntamenti dal vivo trova da oggi una nuova casa digitale. È nata Gazzetta Ticket, la nuova piattaforma frutto della collaborazione tra La Gazzetta dello Sport e Vivaticket, progettata per offrire agli utenti un canale esclusivo, rapido e intuitivo per assicurarsi i biglietti dei migliori eventi in programma. Grazie a un'interfaccia ottimizzata, il portale permette di navigare con estrema facilità tra una vasta gamma di proposte, garantendo un'esperienza di acquisto sicura e fluida. Questa sinergia tra la capillarità informativa della Gazzetta e l'infrastruttura tecnologica... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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