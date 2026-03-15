Serie A | Martinez guida la classifica infortuni preoccupano

Da ameve.eu 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 14 marzo 2026, Lautaro Martinez si trova in testa alla classifica dei marcatori della Serie A con 14 gol. La squadra di appartenenza del giocatore si trova al primo posto in campionato, mentre diversi giocatori sono stati costretti a fermarsi a causa di infortuni. La stagione prosegue con partite ancora da disputare e molte sfide da affrontare.

Sabato 14 marzo 2026, la classifica dei cannonieri della Serie A 2025-2026 registra Lautaro Martinez come leader assoluto con 14 reti. Dietro di lui, Hojlund ha raggiunto la doppia cifra, mentre un gruppo ristretto composto da Yildiz, Davis, Nico Paz, Leao e Douvikas si contende il podio. In questo scenario competitivo, Boga ha portato il suo conto a tre gol, e Politano ha segnato per la prima volta in campionato. L’atmosfera nelle squadre è però influenzata anche dalle problematiche fisiche che hanno caratterizzato questa giornata di gare. Khepren Thuram ha dovuto lasciare il terreno di gioco nei primi minuti a causa di un problema alla caviglia destra, creando un momento di apprensione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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