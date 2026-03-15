Serie A Lazio-Milan 1-0 | decide Isaksen

Nella partita di Serie A tra Lazio e Milan, la squadra di casa ha vinto 1-0 grazie a un gol di Isaksen. Dopo aver battuto l'Inter nel derby, il Milan ha subito una sconfitta all’Olimpico di Roma, fermando la propria serie di risultati positivi. La partita si è conclusa con il successo della Lazio, che ha mantenuto inviolata la propria rete.

Dopo la vittoria nel derby contro la capolista Inter frena la corsa del Milan. I rossoneri vengono sconfitti per 1-0 all’Olimpico di Roma dalla Lazio. Decisiva per la formazione allenata da Maurizio Sarri la rete messa a segno al 26' del primo tempo da Isaksen. Per effetto di questa sconfitta la squadra di Allegri resta ferma a 60 punti in classifica a -8 dai cugini nerazzurri e con un solo punto di vantaggio sul Napoli terzo. La Lazio invece si issa al nono posto a quota 40. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Lazio-Milan 1-0: decide Isaksen Articoli correlati Diretta gol Serie A LIVE: Isaksen decide Lazio MilanMassara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Espulsione Wesley, Marelli chiarisce dopo... Lazio-Milan di Serie A 1-0: biancocelesti avanti con Isaksen | Live NewsLAZIO (4-3-3): Motta; Marušic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, D. LAZIO-MILAN 1-0: ONESTAMENTE... Altri aggiornamenti su Serie A Lazio Milan 1 0 decide Isaksen Temi più discussi: Lazio-Milan in chiaro su Dazn: il big match dell’Olimpico visibile gratuitamente; Lazio-AC Milan, Serie A 2007/08: Time Machine; Diretta Lazio-Milan: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Lazio-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita. Lazio-Milan 1-0: video, gol e highlightsIl Milan scivola a –8 dall’Inter in una giornata in cui avrebbe avuto l’occasione di accorciare ulteriormente sui nerazzurri. La Lazio vince 1-0 al termine di una gara giocata con lucidità e cinismo. sport.sky.it Quando si gioca Lazio - Milan?Serie A 2025/2026, 29a giornata. Cronaca minuto per minuto di Lazio-Milan: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Serie A, Lazio-Milan 1-0: i rossoneri si allontanano dalla vetta. Como-Roma 2-1: lariani in zona Champions Sassuolo-Bologna: 0-1. Pisa-Cagliari 3-1. Verona-Genoa 0-2. Napoli-Lecce 2-1 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2 facebook SERIE A, la classifica in zona Europa dopo Lazio-Milan 1-0 x.com