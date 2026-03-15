Il Pisa ha sconfitto il Cagliari per 3-1 nella 29ª giornata di Serie A, conquistando tre punti che permettono alla squadra toscana di raggiungere il Verona a 18 punti in classifica, posizionandosi all’ultimo posto a sette punti dalla salvezza. Nel frattempo, il Bologna ha superato il Sassuolo grazie a un gol di Dallinga.

Il Pisa ha battuto il Cagliari per 3-1 in una gara valida per la 29a giornata di Serie A. Tre punti pesantissimi per la squadra toscana, che aggancia il Verona a quota 18 punti in classifica all'ultimo posto a -7 dalla quota salvezza. Prima vittoria in Serie A per l'allenatore svedese del Pisa Oscar Hiljemark. Per il Cagliari, invece, un ko sanguinoso che rischia di far scivolare la squadra di Pisacane di nuovo in zona retrocessione. Nel primo tempo Pisa in vantaggio con un gol di Moreo su rigore al 9', poi toscani in dieci per l'espulsione di Durosinmi al 37'. Nella ripresa i toscani trovano il raddoppio al 52' con Caracciolo in mischia dentro l'area piccola. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Serie A, il Cagliari cade a Pisa: il Bologna supera il Sassuolo grazie a Dallinga

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