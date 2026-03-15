Serie A Como-Roma 2-1

Nel posticipo della 29ª giornata di Serie A, il Como ha sconfitto la Roma con un punteggio di 2-1. Malen ha segnato su rigore al 7°, Douvikas ha pareggiato al 59°, e Diego Carlos ha messo a segno il gol decisivo al 79°. La partita si è conclusa con la vittoria del Como, che ha rimontato lo svantaggio iniziale.

Il Como ha battuto per 2-1 in rimonta la Roma, nel posticipo della 29a giornata di Serie A. I gol su rigore di Malen al 7?, di Douvikas al 59? e di Diego Carlos al 79?. Roma in dieci per l’espulsione di Wesley al 64?. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Como-Roma 2-1 Articoli correlati Leggi anche: Serie A, oggi Como-Roma – La partita in diretta Risultati Serie A 2025/26 LIVE: in campo Como e Romadi Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve La nuova... IL MIO COMMENTO SU COMO - ROMA 2-1 Approfondimenti e contenuti su Serie A Como Roma 2 1 Temi più discussi: Serie A, oggi Como-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Como-Roma: probabili formazioni e statistiche; Pronostico Como-Roma quote della 29ª giornata di Serie A; Como-Roma: le info biglietti per il settore ospiti del Sinigaglia. Como-Roma 2-1: video, gol e highlightsVittoria in rimonta del Como nello scontro diretto per la Champions League contro la Roma. Al Sinigaglia termina 2-1, con i giallorossi che al 7' sbloccano il risultato con un rigore di Malen. Al 59' ... sport.sky.it Il Como ribalta la Roma tra le polemiche, la Juve resta a -1 dalla Champions: le dichiarazioniI lariani di Fabregas sfidano i giallorossi di Gasperini per il big match valido per la 29ª giornata di campionato. In palio al Sinigaglia, 3 punti per il 4º posto ... tuttosport.com Quanto credete nella Champions dopo Como-Roma 2-1 facebook Il #Como ribalta 2-1 la #Roma: scatto Champions e contro-sorpasso alla Juve x.com