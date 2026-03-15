Sequestrata in casa dall' ex a Casal di Principe nel Casertano libera grazie a messaggio WhatsApp a un' amica

Una donna è stata sequestrata in casa dall'ex a Casal di Principe, nel Casertano. Dopo aver inviato un messaggio WhatsApp a un'amica, è stata trovata e liberata. La polizia è intervenuta prontamente, aspettando che l'uomo rientrasse nell'abitazione per arrestarlo. L'operazione si è conclusa con il fermo dell'uomo.

Una donna è stata sequestrata in casa dall’ex compagno a Casal di Principe, in provincia di Caserta, ma è riuscita a chiedere aiuto inviando un messaggio WhatsApp a un’amica. Quest’ultima ha poi avvertito le forze dell’ordine. Sul posto è quindi intervenuta la polizia, che ha liberato la vittima e arrestato l’uomo con l’accusa di sequestro di persona. Donna sequestrata in casa, cosa è successo Il messaggio WhatsApp con la richiesta di aiuto L'arresto dell'uomo al rientro a casa Donna sequestrata in casa, cosa è successo Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo ha impedito alla ex compagna di uscire dall’abitazione, trattenendola contro la sua volontà. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sequestrata in casa dall'ex a Casal di Principe nel Casertano, libera grazie a messaggio WhatsApp a un'amica Articoli correlati Sequestrata in casa dall’ex compagno, si libera grazie ad un messaggio WhatsAppTempo di lettura: < 1 minuto Sequestrata in casa sua dall’excompagno, è riuscita a liberarsi inviando un messaggio WhatsApp di aiuto ad un’amica, che... Leggi anche: Sequestra l’ex compagna in casa: salvata da un messaggio WhatsApp all’amica Altri aggiornamenti su Sequestrata in casa dall'ex a Casal di... Temi più discussi: Casal di Principe. Sequestrata in casa dall’ex compagno, si libera grazie a whatsapp; Caserta, sequestrata dall'ex: libera grazie a un messaggio WhatsApp; Sequestra l’ex compagna in casa: salvata da un messaggio all’amica; CASAL DI PRINCIPE - Sequestrata in casa dell’ex compagno, liberata grazie ad un messaggio WhatsApp ad un’amica. Sequestrata in casa dall'ex a Casal di Principe nel Casertano, libera grazie a messaggio WhatsApp a un'amicaLa polizia di Casal di Principe (Caserta) ha arrestato un uomo per aver sequestrato la ex in casa. Donna salva grazie a un messaggio WhatsApp a un'amica ... virgilio.it Casal di Principe, donna segregata in casa dall’ex compagno: salvata grazie a WhatsAppSegregata in casa sua dall'ex compagno, è riuscita a liberarsi inviando un messaggio WhatsApp di aiuto ad un'amica, che ha subito chiamato ... msn.com Casal di Principe, il 19 marzo premiazione del concorso artistico letterario Don Peppe Diana - #Pupiatv facebook