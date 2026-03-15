Sensori, protesi bioniche ed esoscheletri sono le tecnologie adottate da atleti paralimpici e non solo, per ottimizzare le prestazioni sportive e facilitare la riabilitazione. Questi dispositivi aiutano a eseguire movimenti più vicini a quelli naturali, offrendo supporto durante allenamenti e competizioni. Le innovazioni nel settore continuano a evolversi, integrando sistemi avanzati per migliorare l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni.

Un sistema di tecnologie all’avanguardia accompagna i movimenti degli atleti paralimpici. Dagli esoscheletri alle app dedicate e protesi bioniche, il loro obiettivo è quello di potenziare i muscoli con programmi di riabilitazione personalizzata, prevenire gli infortuni, ma anche migliorare la qualità della vita quotidiana. Tutto parte dai sensori, fondamentali per registrare i dati di movimento dell’atleta: si chiamano Inertial Measurement Unit o Imu. Il diametro di pochi millimetri (va aggiunta, poi, una batteria delle dimensioni di una moneta), permette di applicarli facilmente alla superficie corporea. Quando vengono usati da soli, per... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sensori, protesi bioniche ed esoscheletri: le tecnologie usate dagli atleti paralimpici e non solo

Articoli correlati

Intelligenza artificiale e sostenibilità, uno studio universitario apre al tatto artificiale a basso consumo per robot collaborativi e protesi bionicheUno studio pubblicato su Nature Communications porta all’attenzione il tema della sostenibilità energetica nell’Intelligenza Artificiale applicata...

Paralimpici dal Presidente Mattarella, Rauti: "Le vittorie degli atleti della Difesa sono un orgoglio per l'Italia""Le vittorie del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD)non sono solo medaglie ma storie di coraggio, disciplina e spirito di servizio, che...

Contenuti e approfondimenti su Sensori protesi bioniche ed...

Temi più discussi: Intelligenza artificiale e sostenibilità, uno studio universitario apre al tatto artificiale a basso consumo per robot collaborativi e protesi bioniche; Andrea è rinato grazie alla protesi da 50 mila euro, ma solo chi ha soldi può permettersela; Tatto artificiale smart e sostenibile grazie all’AI, la ricerca per robot e protesi sensibili; Per i robot un tatto ispirato a quello umano, a basso impatto energetico.

Intelligenza artificiale e sostenibilità, uno studio universitario apre al tatto artificiale a basso consumo per robot collaborativi e protesi bionicheUno studio pubblicato su Nature Communications porta all’attenzione il tema della sostenibilità energetica nell’Intelligenza Artificiale applicata alla robotica. orizzontescuola.it

Tatto artificiale smart e sostenibile grazie all’AI, la ricerca per robot e protesi sensibiliUn sistema bioispirato per robot, protesi e macchine intelligenti dotate di tatto a basso impatto energetico. Mai sottovalutare il senso del tatto: ci permette di conoscere la realtà e stabilire ... lapresse.it

Prima le stampelle, poi una protesi semplice. Infine quella elettronica, dotata di sensori e giroscopi, che gli ha restituito autonomia e prospettive di futuro. Ma a quale prezzo facebook

Plures su @SkyTG24. A Firenze sensori nelle postazioni interrate e sistemi basati su intelligenza artificiale permettono di monitorare il servizio in tempo reale, riducendo passaggi inutili dei mezzi e l’impatto ambientale. #Plures #SmartCity #Innovazione x.com