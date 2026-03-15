Sei benvenuto con i piedi davanti Scritta choc contro Lotito sul muro di una chiesa prima di Lazio-Milan

Una scritta shock è apparsa su un muro della parrocchia di San Frumenzio ai Prati Fiscali di via Cavriglia, nel quartiere di Montesacro a Roma. La frase recita: “Claudio Lotito: solo qui sei benvenuto… coi piedi davanti”. La scritta è stata scoperta prima della partita tra Lazio e Milan. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo ai responsabili o alle motivazioni.

“Claudio Lotito: solo qui sei benvenuto. coi piedi davanti”. Così recita la scritta apparsa su un muro della parrocchia di San Frumenzio ai Prati Fiscali di via Cavriglia, nel quartiere di Montesacro a Roma. La scritta, dipinta con vernice spray azzurra, fa riferimento alle esequie religiose che si fanno in chiesa. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Vescovio, a cui sono affidate le indagini. Una frase che è stata scoperta poche ore prima della partita Lazio-Milan; stasera i sostenitori biancocelesti torneranno in massa per sostenere la squadra di Maurizio Sarri nel big match contro i rossoneri di Allegri. Sarà l’ultima presenza stagionale dei tifosi laziali sugli spalti prima del ritorno allo sciopero annunciato per le successive gare casalinghe. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Sei benvenuto con i piedi davanti”. Scritta choc contro Lotito sul muro di una chiesa prima di Lazio-Milan Articoli correlati Leggi anche: Scritta choc contro Lotito sul muro di una chiesa: “Solo qui sei benvenuto, coi piedi davanti” Leggi anche: Lazio, scritta shock sul muro di una chiesa: "Lotito, solo qui sei benvenuto con i piedi davanti" Contenuti utili per approfondire Sei benvenuto con i piedi davanti... Pronostici Lazio - Milan: i rossoneri puntano al successo nel posticipo domenicaleIn questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio - Milan, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com Pronostico Lazio-Milan, Allegri attento: in stagione è già successoLazio-Milan è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it