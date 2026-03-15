Segavecchia stop ai balordi Oggi più controlli e vigilantes C’è voglia di sano divertimento

A Segavecchia sono stati intensificati i controlli e sono stati introdotti vigilantes per garantire sicurezza. La comunità si prepara a riprendere una tradizione molto amata della Romagna, dopo aver affrontato alcune difficoltà legate all’organizzazione degli eventi. Oggi si lavora per assicurare un divertimento sicuro e senza intoppi, nel rispetto delle normative vigenti.

La paura di non riuscire a organizzare la festa. Poi la rinascita di una delle tradizioni più amate della Romagna. Infine, l’allerta per la sicurezza montata dopo l’aggressione a tre carabinieri, otto giorni fa. Sarà difficile dimenticare l’edizione 2026 della Segavecchia di Forlimpopoli: si chiude oggi, con l’ultima sfilata e i rinforzi in divisa preannunciati dalla sindaca Milena Garavini. Andiamo con ordine. Solo lo scorso novembre, infatti, l’Ente Folkloristico Culturale Forlimpopolese – che da decenni cura l’organizzazione della festa con il supporto del Comune – aveva lanciato un appello preoccupato, arrivando persino alle dimissioni dell’intero consiglio direttivo e alla firma per lo scioglimento dell’associazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Segavecchia, stop ai balordi. Oggi più controlli e vigilantes. C’è voglia di sano divertimento Articoli correlati La lunga notte di festa. Sì al trasporto pubblico. No ai botti e al vetro: "Divertimento sano""Una notte di festeggiamenti per salutare l’arrivo del nuovo anno, ma in sicurezza". Più controlli alla movida. Divertimento in sicurezzaLa sicurezza torna al centro dell’agenda provinciale, con uno sguardo già proiettato verso la primavera e l’arrivo dei grandi eventi.