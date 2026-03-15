La Segavecchia di Forlimpopoli conclude oggi la sua edizione 2026 con l’ultima sfilata, dopo aver rafforzato le misure di sicurezza a causa dell’aggressione a tre carabinieri avvenuta otto giorni fa. La manifestazione vede coinvolti sei carri e si svolge in un clima di massima vigilanza. La sfilata si svolge senza incidenti, con le forze dell’ordine presenti in modo intensificato.

La Segavecchia di Forlimpopoli chiude oggi la sua edizione 2026 con l’ultima sfilata, in un clima di massima allerta dopo l’aggressione a tre carabinieri avvenuta otto giorni fa. La sindaca Milena Garavini ha preannunciato rinforzi nelle forze dell’ordine e l’ingaggio di un servizio d’ordine privato per garantire che il divertimento resti sano e sicuro. Dopo una crisi organizzativa che aveva portato alle dimissioni dell’intero consiglio direttivo nel novembre scorso, la festa è rinata grazie al nuovo presidente Gimmy Stefani e al sostegno del sindacato Snivs-Cisl. L’atmosfera è cambiata radicalmente rispetto ai timori iniziali: sei carri allegorici sfilano quest’anno contro i due dell’anno precedente, segno di un rinnovato entusiasmo che coinvolge anche i giovani della comunità parrocchiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Segavecchia: 6 carri, massima sicurezza dopo l’aggressione

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