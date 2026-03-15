Secondo ciclo Sostegno Indire 2026 Video Guide compilazione domanda triennalisti dm 75 e titolo estero dm 77

Da orizzontescuola.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Indire ha pubblicato le Video Guide per la compilazione delle domande triennali relative al secondo ciclo del Sostegno Indire 2026, rivolte ai docenti che presentano domanda secondo i decreti dm 75 e dm 77, riguardanti anche i titoli esteri. Inoltre, sono disponibili tutorial sui percorsi di specializzazione in sostegno, ai sensi dell’articolo 6 e 7 del decreto legge 712024.

Percorsi specializzazione sostegno art. 6 e art. 7 ex DL 712024: Indire pubblica i video per la guida alla compilazione della domanda L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Secondo ciclo sostegno per triennalisti ed estero: esiste il rischio di non essere ammessi? Si potrà presentare domanda sia a Indire che ad una Università?Nel question time del 4 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto della presidenza nazionale Anief, è...

Leggi anche: Secondo ciclo sostegno Indire, 19.200 posti triennalisti e 3.000 estero: ecco quanti per grado. Entro il 5 marzo la proposta delle Università

Una raccolta di contenuti su Sostegno Indire

Temi più discussi: Percorsi sostegno secondo ciclo Indire/Università, ecco la pagina del Ministero con le info aggiornate; Pubblicati i bandi per il secondo ciclo dei percorsi INDIRE su sostegno; Corsi Indire sostegno II ciclo, rinuncia all'istanza di riconoscimento dal 27 febbraio al 12 marzo 2026 [Avviso MIM]; INDIRE sostegno 2026: come funziona il II ciclo?.

Secondo ciclo sostegno Indire, aperte le iscrizioni: domanda entro 20 marzo ore 13. Con manuale istruzioni e FAQDopo tale ora il sistema non consentirà più né il completamento né l’invio delle candidature. La modalità telematica è l’unica prevista per la presentazione della domanda. Potranno partecipare ai perc ... orizzontescuola.it

TFA sostegno Indire: tutte le novità sul secondo ciclo e i posti disponibiliScopri i requisiti per partecipare al TFA Sostegno Indire e le opportunità per i docenti con tre anni di servizio. informazionescuola.it

Digita per trovare news e video correlati.