Secondo ciclo Sostegno Indire 2026 Video Guide compilazione domanda triennalisti dm 75 e titolo estero dm 77

L’Indire ha pubblicato le Video Guide per la compilazione delle domande triennali relative al secondo ciclo del Sostegno Indire 2026, rivolte ai docenti che presentano domanda secondo i decreti dm 75 e dm 77, riguardanti anche i titoli esteri. Inoltre, sono disponibili tutorial sui percorsi di specializzazione in sostegno, ai sensi dell’articolo 6 e 7 del decreto legge 712024.