seconda categoria real peretola trasferta rischiatutto

Nella venticinquesima giornata di Seconda Categoria, il Real Peretola affronta una trasferta considerata rischiosa. Nel Girone D, la capolista Sancat gioca in casa contro la Floriagafir Bellariva. La partita si svolge senza ulteriori dettagli sul risultato o sulle modalità di svolgimento.

Venticinquesima giornata in Seconda Categoria. Nel Girone D in casa la capolista Sancat con la Floriagafir Bellariva. Trasferte per Cavriglia, a Rignano, e Fulgor Castelfranco, a Pelago. Le altre partite: Bagno a Ripoli-Carbonile, Cobra Kai-Molinense, Leccese-Pian di San Bartolo, Ludus ’90-Albereta San Salvi e Montemignaio-San Clemente. Nel Girone E la capolista Real Peretola gioca sul campo della Virtus Bronzetto. La Grevigiana, seconda, ospita la Duccio Dini. Completano il quadro Casellina-Mercatale, Castellina in Chianti-San Giusto Le Bagnese, Dinamo Florentia-Staggia, Florence-San Polo, Gracciano-Laurenziana e Sambuca-Impruneta Tavarnuzze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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