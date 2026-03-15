Se un uomo non vuole che lavori o si offre di gestire i tuoi soldi non è premura ma violenza economica

La violenza economica si manifesta quando un uomo impedisce a una donna di lavorare o si propone di gestire i suoi soldi. Questa forma di abuso, spesso poco riconosciuta, si basa su pratiche di controllo come il ricatto e la dipendenza economica, strumenti usati per mantenere le donne ai margini. La diffusione di queste dinamiche evidenzia come il sistema patriarcale continui a esercitare pressione e restrizioni.

La violenza economica è una forma di violenza ancora poco conosciuta, ma diffusissima. Controllo dei soldi, dipendenza e ricatti sono strumenti con cui il sistema patriarcale continua a tenere le donne ai margini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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