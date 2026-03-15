Se la crisi nel Golfo dovesse continuare, la Bce potrebbe dover riattivare strumenti di intervento di emergenza. Attualmente, si valutano misure di tutela economica come un consistente acquisto di titoli di Stato, nel caso in cui il conflitto si protragga. La situazione richiede strategie immediate per fronteggiare eventuali ripercussioni sui mercati finanziari.

Tre scenari di impatto economico della nuova Guerra del Golfo e dintorni: a) caso migliore, riapertura dello stretto di Hormuz in tempi brevi - un mese da oggi - con rientro dalla crisi dei flussi energetici portatrici di inflazione entro i due-tre mesi successivi, ma con rimbalzo rapidissimo delle Borse, ripresa degli investimenti privati ora rallentati dall’incertezza e tenuta della crescita misurata in Pil, pur poco più che stagnante, in Europa e nuova riduzione del costo di servizio del debito italiano; b) caso intermedio: durata più lunga del blocco di Hormuz con conseguenze inflazionistiche, di decrescita e incertezza finanziaria che... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Se la crisi nel Golfo non finisce presto la Bce dovrà rispolverare il bazooka

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