Scuole tagliate consiglio straordinario | Dove andranno i nostri figli?

Domani si terrà un consiglio comunale straordinario e aperto, dedicato al problema del dimensionamento scolastico. La convocazione ha suscitato attesa e preoccupazione tra i cittadini, soprattutto tra i genitori, che si chiedono quale sarà il destino delle scuole e dei loro figli. La discussione riguarda le decisioni imminenti che potrebbero portare a tagli e riorganizzazioni del sistema scolastico locale.

C’è aria di attesa e anche una diffusa preoccupazione in vista del consiglio comunale straordinario e aperto, convocato per domani, interamente dedicato al caso relativo al dimensionamento. Al centro del dibattito, coordinato dal presidente Luciano Bacchetta, c’è il futuro delle scuole del territorio, scosso dalle decisioni del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale che tagliano la dirigenza della Dante. Per le famiglie, gli studenti e il corpo docente non si tratta solo di una questione amministrativa, ma di una minaccia concreta alla stabilità del percorso educativo dei ragazzi. La comunità scolastica vive giorni di fermento, stretta tra l’incertezza generata dei tagli e la speranza che il ricorso presentato dal comune al Tar dell’Umbria possa ribaltare un assetto ritenuto "ingiusto". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuole tagliate, consiglio straordinario: "Dove andranno i nostri figli?" Articoli correlati "Un luogo dove i nostri figli sono ascoltati"EMPOLI Nel servizio andato in onda su RaiTre domenica scorsa sul DAMA Pass di Empoli era presente la testimonianza di un medico e padre di un ragazzo... Scuole di Napoli, refezione sospesa: “Oggi per i nostri figli cibo freddo e insapore”Refezione scolastica sospesa nelle Municipalità II e V a Napoli oggi per l'ispezione Asl nei centri cottura dopo il caso del purè acido. Una selezione di notizie su Scuole tagliate Argomenti discussi: Scuole tagliate, consiglio straordinario: Dove andranno i nostri figli?. Consiglio di classe straordinario sospensione studenti: quando va convocato, quali sanzioni previste, è obbligatorio partecipare? [GUIDA]Il DPR n. 134/2025 ha ridisegnato, a partire da quest’anno scolastico, il sistema delle sanzioni disciplinari in caso di violazioni del regolamento da parte degli studenti delle scuole secondarie di s ... orizzontescuola.it Scuole, accorpamenti: per il Consiglio di Stato inammissibile il ricorso della Regionedi Daniele Bovi Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è incompatibile con il rito speciale collegato all’attuazione delle opere finanziate con il Pnrr. È essenzialmente questo il cuo ... umbria24.it