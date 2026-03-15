scoprire villa forteguerri e le sue meraviglie

Villa Forteguerri, un patrimonio privato, si apre ai visitatori mostrando le sue meraviglie. La residenza, situata in una zona storicamente significativa, rappresenta un esempio di architettura e di storia locale. Le sue stanze e i giardini sono accessibili al pubblico, offrendo uno scorcio su un passato che ha lasciato tracce visibili e tangibili nel territorio.

Dentro le pieghe della nostra storia, a partire da quei patrimoni che, pur se privati, hanno finito per diventare collettivi, di tutti, solidamente ancorati alla memoria visiva di molti. E così è per quel colpo d’occhio che si ha passando da Spazzavento, lungo la Lucchese, dove si staglia in tutta la sua imponenza e bellezza Villa Forteguerri. Chi non ha fantasticato almeno una volta passando di lì, chi non ha sognato di varcarne la soglia. Sarà possibile grazie ai volontari del Fai nell’ambito delle tanto tradizionali quanto attese Giornate Fai di Primavera appena annunciate che tornano – 34esima edizione – il 21 e 22 marzo, occasione per riappropriarsi del patrimonio culturale e paesaggistico dei territori fatto di tesori d’arte e natura, di storie, tradizioni e saperi unici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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