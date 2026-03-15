Scoperta l' intestataria fantasma di 45 auto

I carabinieri di Marina Tor San Lorenzo ad Ardea hanno denunciato una donna di 49 anni, nota alle forze dell’ordine, per aver fatto intestare a suo nome 45 auto che in realtà appartenevano ad altre persone. La donna aveva ottenuto la proprietà legale di questi veicoli senza averne effettivamente il possesso o il legittimo diritto. L’indagine ha portato alla scoperta dell’intestataria “fantasma” di numerosi veicoli.

E' quanto hanno scoperto i carabinieri di Ardea attraverso accertamenti amministrativi. La donna è stata denunciata Si era fatta intestare 45 veicoli, che però erano in realtà di altre persone. I carabinieri della stazione di Marina Tor San Lorenzo, ad Ardea, hanno denunciato una 49enne, già nota alle forze dell'ordine. I militari, pertanto, hanno avviato le procedure per la cancellazione delle auto dall’archivio nazionale dei veicoli e richiesto il blocco anagrafico della donna, per impedire ulteriori operazioni analoghe. La donna è accusata di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale e intestazione fittizia di veicoli. Contestualmente sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per un importo pari a 24. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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