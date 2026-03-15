Scontro in opposizione sulla candidatura di Sangiuliano a capogruppo | le reazioni dividono

Nella discussione sulla candidatura di Sangiuliano a capogruppo, le reazioni si sono divise all’interno dell’opposizione. La proposta ha generato reazioni contrastanti tra i membri del gruppo, creando tensioni e confronti aperti. Nel frattempo, nel centrodestra si sono registrate divisioni riguardo alla stessa nomina nel Consiglio Regionale. La situazione resta in evoluzione e suscita attenzione tra gli osservatori politici.

"> Divisioni nel Centrodestra: La Nomina del Capogruppo in Consiglio Regionale. Napoli, 14 marzo 2026 – Le tensioni all’interno del centrodestra campano emergono fortemente nell’attuale fase di nomina del capogruppo in Consiglio Regionale. I partiti della coalizione mostrano segni di divisione, con un acceso dibattito che coinvolge figure di vertice e potenziali candidati. Gennaro Sangiuliano, sostenuto dalla Lega, è emerso come candidato principale per la guida dell’opposizione. Gianpiero Zinzi, coordinatore regionale della Lega, ha espresso la sua opinione definendo Sangiuliano “il profilo migliore come capo dell’opposizione”, sottolineando l’importanza di avere una figura forte all’interno dell’assemblea regionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Scontro in opposizione sulla candidatura di Sangiuliano a capogruppo: le reazioni dividono. Articoli correlati Pagliaro capogruppo di FdI: “Opposizione non pregiudiziale, ma credibile”LECCE – Paolo Pagliaro è il capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio regionale. Scontro sulla manovra: "Aiuta i ricchi". "L'opposizione fa propaganda ideologica"Il via libera definitivo alla manovra arriva quasi al fotofinish di fine anno: nella tarda mattinata del 30 dicembre la Camera ha infatti licenziato... Una raccolta di contenuti su Scontro in opposizione sulla... Temi più discussi: Nuovo scontro con Schlein, poi Meloni chiama i leader di opposizione; Regione Campania, scontro nel centrodestra sulla candidatura di Sangiuliano a capo dell'opposizione; Botta e risposta Meloni-Schlein sulla crisi in Iran: Appello sincero, mi hanno insultata. Fa tutto da sola; Disabili e anziani, trasporto gratis. Ma è scontro con l’opposizione. Nuovo scontro con Schlein, poi Meloni chiama i leader di opposizioneIl tavolo tra governo e opposizioni sulla crisi in Medio Oriente per ora prende la forma di un coordinamento telefonico. All'indomani dello scontro in Parlamento, e dopo un nuovo scambio di accuse in ... ansa.it Assisi, è scontro sulla Zes. La maggioranza va avanti. Ma l’opposizione rivendicaInserimento del Comune di Assisi nella Zona Economica Speciale (ZES), ci sarà un impegno comune fra minoranza e opposizione dopo la conclusione movimenta della più recente seduta del consiglio ... lanazione.it Lo scontro verbale tra Russell e Hamilton infiamma il weekend cinese: perché si discute del motore Mercedes facebook Al corteo bruciate foto di Meloni, scontro totale sul referendum. La premier rilancia un video di Ceccanti per il Sì: andare oltre le appartenenze, lui non è certo mio sostenitore #ANSA x.com