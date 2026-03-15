Sciopero aereo | piloti volano terra ferma Il fronte si

Il 18 marzo 2026, i piloti del settore aereo hanno annunciato uno sciopero che coinvolge le compagnie di volo, lasciando a terra molti aerei mentre altri continuano a volare. La manifestazione si svolgerà con una modifica parziale rispetto ai piani iniziali, influenzando alcune rotte e servizi. La giornata è attesa per vedere come l'interruzione del lavoro si tradurrà sul traffico aereo nazionale e internazionale.

Lo sciopero del trasporto aereo previsto per mercoledì 18 marzo 2026 subisce una modifica parziale che ridisegna la mappa delle fermate. Mentre il sindacato USB Lavoro Privato ha deciso di differire l’astensione degli equipaggi di Ita Airways in seguito a un incontro positivo con i vertici aziendali, altre sigle come Osp Cub Trasporti confermano il blocco totale di ventiquattro ore per il personale a terra negli scali di Milano e Brescia. L’atmosfera nei corridoi degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa si è trasformata: da un fronte unico contro il contratto scaduto da oltre un anno, si passa ora a una situazione frammentata dove alcune categorie lavorano mentre altre bloccano le operazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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