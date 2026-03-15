Lo sciopero del trasporto aereo previsto per mercoledì 18 marzo 2026 è stato rinviato. La protesta coinvolgeva il personale delle società Airport Handling e Dnata negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa. Tuttavia, non tutte le categorie coinvolte hanno confermato il rinvio, e alcune potrebbero comunque decidere di fermarsi. La data rimane fissata, ma con possibili variazioni per alcuni lavoratori.

Mercoledì 18 marzo 2026 era previsto uno sciopero del trasporto aereo. Si trattava di uno sciopero nazionale che coinvolgeva diversi settori aeroportuali, come il personale delle società Airport Handling e Dnata degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa. Erano interessati diversi scali, ma anche diverse compagnie di volo. Si fermavano infatti gli equipaggi di easyJet e Ita Airways. Parliamo però al passato, perché il sindacato Usb Lavoro Privato, che aveva proclamato l’astensione, ha condiviso un comunicato stampa nel quale fa presente che incontrerà Ita Airways sui contenuti del contratto aziendale. Per questo viene rinviato lo sciopero di quattro ore del 18 marzo per quanto riguarda i lavoratori precedentemente coinvolti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sciopero 18 marzo rinviato, nuova data ma non per tutti: chi si ferma

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