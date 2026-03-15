I Carabinieri di Scicli hanno pubblicato un messaggio di saluto sul profilo Instagram del Municipio, rivolgendosi direttamente ai residenti. La comunicazione, condivisa questa mattina, mostra l’attenzione delle forze dell’ordine nel mantenere un contatto quotidiano con la comunità locale. L’iniziativa si inserisce tra le attività di vicinanza e presenza sul territorio.

Nel piccolo centro di Scicli, l’Arma dei Carabinieri ha scelto il canale Instagram per condividere un saluto mattutino con i cittadini. L’iniziativa si è concretizzata con la pubblicazione di una fotografia scattata davanti all’edificio del Municipio. Questo gesto, apparentemente semplice, va oltre la mera comunicazione istituzionale e si inserisce in una dinamica più ampia di prossimità tra forze dell’ordine e comunità locale. La scelta del luogo non è casuale: il Municipio rappresenta il cuore amministrativo della cittadina, simbolo di identità collettiva. Pubblicare l’immagine in quel contesto specifico suggerisce un’intenzione precisa di rafforzare il legame umano che unisce chi vigila e chi vive il territorio ogni giorno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scicli: i Carabinieri salutano dal Municipio su Instagram

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