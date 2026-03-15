Sci di fondo | l’Italia chiude con il bronzo di Romele nella giornata conclusiva

Nella giornata conclusiva delle competizioni di sci di fondo alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si sono svolti i 20 km individuali al Lago di Tesero. Alla fine, l’Italia ha ottenuto una medaglia di bronzo grazie a Romele. La gara ha visto la partecipazione di diversi atleti provenienti da tutto il mondo, concludendo così il programma di questa disciplina.

Giornata di 20 km individuali per l’ultimo scorcio di gare nello sci di fondo al Lago di Tesero per quanto riguarda le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A chiudere il cerchio ci pensa anche un pezzo d’Italia, visto il bronzo nella 20 km uomini sitting di Giuseppe Romele (LW11.5), ottenuto in 53’17?1 (sul tempo reale di 55’30?3) dietro al russo Ivan Golubkov (LW11.5, 51’55”) e al cinese Zhongwu Mao (LW11, a 50?8). Nella corrispondente prova femminile, è la sudcoreana Yunji Kim (LW10.5) che va a vincere la medaglia d’oro in 58’23?3 davanti alla tedesca Anja Wicker (LW10) con un vantaggio di 54?1 e alla leggenda americana Oksana Masters (LW12), che pur a 1’11?2 arriva a quota 25 medaglie paralimpiche in carriera tra estate e inverno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci di fondo: l’Italia chiude con il bronzo di Romele nella giornata conclusiva Articoli correlati Sci di fondo, Giuseppe Romele conquista il bronzo nella 20 km sitting alle Paralimpiadi: azzurro più forte della sfortunaUltima giornata di gare alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina e l’Italia arricchisce il proprio medagliere conquistando la quindicesima... Giuseppe Romele da brividi, bronzo nella 20 km di fondo: “Una giornata che ricorderò tutta la vita”Il bresciano Giuseppe Romele ha vinto la medaglia di bronzo nella 20 km di fondo categoria sitting. Una selezione di notizie su Sci di fondo l'Italia chiude con il... Temi più discussi: Lo sport del giorno: regole e curiosità dello sci di fondo Paralimpico; Da venerdì i tricolori under 14 a Passo Cereda: ecco i convocati; Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins a tre punti dalla Sfera di Cristallo; Il fondo in bermuda, dopo l’atleta in canottiera: Sembra sci d’acqua. Sci di fondo, Giuseppe Romele conquista il bronzo nella 20 km sitting alle Paralimpiadi: azzurro più forte della sfortunaUltima giornata di gare alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina e l’Italia arricchisce il proprio medagliere conquistando la quindicesima medaglia ... oasport.it MILANO-CORTINA - Sci di fondo, Romele dopo il bronzo: Una giornata che ricorderò per tutta la vitaGiuseppe Romele, medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di sci di fondo, nella 20 km individuale categoria sitting, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara: Oggi è stata una giornata che, molt ... napolimagazine.com Medaglia di bronzo per l’Italia alle Paralimpiadi di Milano-Cortina grazie a Giuseppe Romele, terzo nella 20 chilometri individuale di sci di fondo categoria sitting. L’azzurro ha chiuso alle spalle del russo Ivan Golubkov e del cinese Zhongwu Mao, regalando facebook ULTIM’ORA PARALIMPIADI Sci di fondo, Giuseppe Romele bronzo nella 20 km sitting: è la 15ª medaglia della rassegna azzurra #SkySport x.com