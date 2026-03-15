Sci di fondo Giuseppe Romele conquista il bronzo nella 20 km sitting alle Paralimpiadi | azzurro più forte della sfortuna

Nell'ultima giornata di gare alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina, Giuseppe Romele ha vinto una medaglia di bronzo nella 20 km sitting di sci di fondo. L’atleta italiano ha concluso la gara dimostrando determinazione e tenacia, portando a casa il quindicesimo podio per l’Italia in questa edizione dei giochi. La competizione si è svolta con grande partecipazione e intensità, attirando l’attenzione di appassionati e tifosi.

Ultima giornata di gare alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina e l’Italia arricchisce il proprio medagliere conquistando la quindicesima medaglia della rassegna. A firmarla è stato Giuseppe Romele, bronzo nella 20 km di para cross country disputata a Lago di Tesero, in Val di Fiemme. La prova più impegnativa del programma dello sci di fondo paralimpico ha premiato l’azzurro nella categoria sitting. Una gara estremamente selettiva, nella quale Romele — partito per ultimo — ha dovuto fare i conti anche con alcuni “problemi di traffico” lungo il tracciato, trovandosi costretto a superare diversi atleti. Nel corso della gara è stato inoltre protagonista di una caduta che ha reso ancora più complicata la sua rimonta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci di fondo, Giuseppe Romele conquista il bronzo nella 20 km sitting alle Paralimpiadi: azzurro più forte della sfortuna Articoli correlati Leggi anche: LIVE Paralimpiadi: dalle 9.15 il via alla 20 km di sci di fondo con Spatola, Biglione e Romele LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 11 marzo in DIRETTA: l’Italia si affida a Giuseppe Romele nello sci di fondoBuongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Contenuti utili per approfondire Sci di fondo Giuseppe Romele conquista... Temi più discussi: Giuseppe Romele: E adesso fateci uscire dalla nicchia; Paralimpiadi Milano Cortina 2026, le gare di oggi: gigante femminile, curling e hockey; Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, martedì 10 marzo; Romele senza paura: il Dottore del fondo ora sogna in grande. Sci di fondo, Giuseppe Romele conquista il bronzo nella 20 km sitting alle Paralimpiadi: azzurro più forte della sfortunaUltima giornata di gare alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina e l’Italia arricchisce il proprio medagliere conquistando la quindicesima medaglia ... oasport.it Giuseppe Romele ha vinto la medaglia di bronzo nella 20 km di sci di fondo alle ParalimpiadiIl fondista italiano Giuseppe Romele ha vinto la medaglia di bronzo nella 20 km individuale di sci di fondo. È arrivato terzo nella categoria sitting, in cui gli atleti gareggiano da seduti sul ... ilpost.it Giuseppe Romele ha vinto la medaglia di bronzo nella 20 km di sci di fondo alle Paralimpiadi x.com Sci di fondo – Che riconoscimento per Federico Pellegrino: il Re di Norvegia gli consegna la Medaglia di Holmenkollen! facebook