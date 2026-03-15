Sci Alpino oggi in TV dove vedere lo slalom di Are e il Super G di Courchevel | orari e programma

Oggi lo sci alpino torna in televisione con due eventi principali: alle 9:30 si svolge lo slalom femminile di Coppa del Mondo ad Are, in Svezia, seguito dalla seconda manche alle 12:30. In contemporanea, il Super G di Courchevel viene trasmesso con orari ancora da comunicare. Sono previsti diversi spostamenti in programmazione per entrambe le gare.

Alle ore 9:30 di oggi è in programma lo slalom femminile di Coppa del Mondo, ad Are in Svezia. Tre ore più tardi la seconda manche. Mentre gli uomini alle 10:45 disputano il Super G. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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